La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto

Cosa è successo nella terza puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1? Nel primo episodio, dal titolo “Prepararsi a combattere” su invito di Teoman, abbiamo visto arrivare la direttrice di un’importante scuola americana. La novità ha messo in fermento insegnanti e allievi, soprattutto perché si è creata la chance di vincere una “succulenta” borsa di studio. Il maestro Marioni non ha visto di buon occhio l’iniziativa della borsa di studio in quanto odia vedere i propri studenti sgomitare per la vittoria.

Cosa è successo nel secondo episodio della terza puntata de La compagnia del Cigno 2, dal titolo “La competizione” la proposta privilegiata che è stata rivolta a Matteo dal maestro Kayà ha creato l’ennesimo segreto in grado di pesare sui già precari equilibri dei ragazzi della Compagnia del Cigno e soprattutto sul rapporto speciale con Marioni. Domenico è stato male per l’allontanamento improvviso di Barbara e le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia non hanno migliorato la situazione.

