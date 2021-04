La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1? Nel primo episodio, dal titolo “Diventare grandi”, Teoman ha preso una decisione importante sul suo futuro professionale: è entrato nel team di insegnanti del Conservatorio Verdi. La notizia ha rallegrato tutti tranne Marioni: anche se ha cercato di mostrarsi tranquillo per non palesare il suo malcontento, l’uomo è apparso fortemente turbato. Luca, infatti, non è riuscito a fidarsi al 100 per cento del suo ex amico. Nel frattempo, per i componenti della Compagnia è arrivata una bella notizia. Eppure, quella che sarebbe dovuta essere una lieta novella per tutti, è finita per trasformarsi in un vero e proprio fardello per la coppia Matteo-Sofia.

Cosa è successo nel secondo episodio de La compagnia del Cigno 2, dal titolo “Saper tornare indietro”? Il rapporto tra Sofia e Matteo ha preso una piega del tutto diversa. La ragazza non è riuscita più a fidarsi di Matteo e, di conseguenza, è finita per perdere fiducia nel rapporto speciale che avevano instaurato. Solo grazie al sostegno dei due Daniele, di tutta la Compagnia e anche del maestro Marioni, Matteo si è reso conto di quello che potrebbe perdere. Robbo poi si è reso conto che Natasha, la figlia del nuovo compagno di sua madre, ha un debole per lui…

Streaming, tv e repliche

Dove vedere o rivedere le puntate de La compagnia del cigno 2 in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

