A che ora inizia La compagnia del Cigno 2: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fiction in onda su Rai 1? La messa in onda di ognuna delle sei puntate (dodici episodi) è prevista alle ore 21,25 della domenica sera. Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La compagnia del Cigno 2? Ogni serata terminerà intorno alle ore 23,40. La durata di ogni puntata è quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa delle varie puntate su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: domenica 11 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 18 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: domenica 25 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata: domenica 2 maggio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: domenica 9 maggio 2021, ore 21,25

Sesta puntata: domenica 16 maggio 2021, ore 21,25

Location

Dove è stato girato (location) La compagnia del Cigno 2? Con un comunicato stampa di lunedì 20 luglio 2020, è stato annunciato l’inizio delle riprese a Roma. La troupe si è poi spostata a Milano. Anche nella seconda stagione della fiction ci sono state importanti collaborazioni con il Conservatorio Giuseppe Verdi che è il “teatro” in cui si sviluppa la storia, insieme alla città milanese e l’associazione Orchestra Giovanile di Roma che si assume il ruolo di orchestra della serie.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia La compagnia del cigno 2, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

