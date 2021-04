La compagnia del Cigno 2: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast (attori) completo de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1 la domenica sera alle ore 21,25? Confermati i ritorni dei sette giovani protagonisti interpretati da Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso, Francesco Tozzi, Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi. Presente ovviamente Alessio Boni che interpreta il direttore d’orchestra Luca Marioni. Al suo fianco Anna Valle che riprende la parte di sua moglie Irene.

Nel cast della fiction La compagnia del cigno 2 anche Carlotta Natoli, Pia Lanciotti, Alessandro Roia, Claudia Potenza e Francesca Cavallin. Troviamo anche Haydee Borelli, Vanessa Compagnucci, Barbara Chichiarelli, Pasquale Di Filippo, Susy Laude, Fabrizio Coniglio. Ci sono inoltre Angela Baraldi, Sofia Iacuitto, Michele Rosiello, Lorenzo Aloi, Andrea Matacena, Giacomo Del Papa, Ruben Giuliani, Marta Pizzigallo, Anna Nagai. Da segnalare poi le partecipazioni di Rocco Tanica e Francesco Maria Tricarico. Ne La compagnia del cigno 2 Teoman Kayà, l’antagonista, è interpretato da Mehmet Günsür, nato a Istanbul e naturalizzato italiano.

“Ritrovare questo mondo musicale meraviglioso e avere la possibilità di continuare a raccontare con nuove storie il talento dei ragazzi e l’importanza dei loro Maestri di vita, è un’emozione enorme, e sono profondamente grato di averne l’opportunità”, le parole di Ivan Cotroneo, il regista, a commento delle puntate della seconda stagione. “Sarà per noi un ritorno, e insieme una rinascita, come tutto in questo periodo particolare delle nostre vite – ha proseguito -. Un periodo in cui una storia come questa che racconta l’importanza della condivisione e la necessità dell’impegno, assume ai miei occhi, e credo agli occhi di tutte le persone che lavorano alla serie, nuovi e più profondi significati”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli attori (cast) de La compagnia del cigno 2, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

