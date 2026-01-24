Icona app
La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 gennaio

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata i riflettori si accendono su Montevideo e sull’Uruguay, un Paese poco conosciuto in Europa, ma capace di offrire spunti sorprendenti. Montevideo è una città che ha fatto della comunità e del legame tra le persone la propria cifra distintiva. Lo raccontano i riti quotidiani del mate e dell’asado, ma anche i mercati, i caffè, lo sport, la musica e l’esperienza – che è esempio in tutto il mondo – delle cooperative abitative. Una città che si costruisce giorno dopo giorno attraverso relazioni, accoglienza e condivisione. Da questo viaggio nasce una domanda fondamentale, che attraversa tutta la puntata: cosa viene prima, una comunità o una città? In studio, Danilo Rea, Andrea Delogu, Fabrizio Moro, Gino Castaldo, Sveva Sagramola, Giusy Versace, Francesco Petretti e molti altri ospiti che arricchiscono il racconto con sguardi diversi, aiutandoci a riflettere sul futuro delle nostre città.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
