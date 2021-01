Cosa è La Caserma, di cosa tratta il programma di Rai 2

Cosa è La Caserma, il programma in onda su Rai 2? Di cosa tratta? Dal 27 gennaio 2021, sul solco tracciato da “Il Collegio”, su Rai 2 va in onda un docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Parole d’ordine: disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni.

La Caserma (che non ha alcuna collocazione temporale) è un mix tra romanzo esperienziale e adventure, con l’idea di raccontare i 20enni del 2020 che gli autori del programma descrivono come “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel futuro e ben consapevole di se stessa”. Tra i 18 e i 23 anni, i protagonisti sono ragazzi “comuni”. Studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro. Attraverso un training ispirato alla disciplina militare, si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, e poi suggestive arrampicate e spettacolari traversate di un ponte tibetano. I protagonisti de La Caserma avranno dunque trenta giorni (sei puntate, tutte su Rai 2) per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti.

Il programma, scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli e la regia di Riccardo Valotti, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Potrebbero interessarti Chi è Naomi Akano, la recluta de La Caserma Chi è Martina Albertoni, la recluta de La Caserma Chi è Antonio Gennarelli, la recluta de La Caserma