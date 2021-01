La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della prima puntata

La Caserma: anticipazioni, concorrenti (reclute) e istruttori della prima puntata

Questa sera, mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 27 gennaio – nella prima puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella prima puntata sette ragazzi e sei ragazze provenienti da tutta Italia varcano il cancello de La Caserma, pronti a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana, così come i vestiti alla moda, gli amati accessori e le stilose acconciature, per indossare la divisa da militare. Dopo aver fatto la conoscenza con i “superiori”, iniziano le prime fasi dell’addestramento, che prevedono anche la cura delle camerate, la pulizia dei bagni e la preparazione del “cubo”. L’adunata, la marcia, l’alzabandiera e il silenzio sono solo alcune delle pratiche che i ragazzi dovranno apprendere e attuare ogni giorno. Tutti dovranno sostenere prove fisiche e attitudinali che permetteranno agli istruttori di definire il loro profilo personale. Prima di recarsi a Monte Bondone per la prima avventurosa esercitazione in esterna i ragazzi infrangeranno le regole e le prime punizioni non tarderanno ad arrivare…

Concorrenti (reclute) e istruttori

Protagonisti assoluti de La Caserma sono i partecipanti (cast, reclute): quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia. Ecco i nomi dei concorrenti resi noti al momento:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Abbiamo visto i ragazzi, ma quali sono gli istruttori professionisti de La Caserma (in onda su Rai 2 con sei puntate) che rispondono all’istruttore capo, Renato Daretti? Eccoli:

Simone Cadamuro

Germano Capriotti

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Salvatore Rossi

