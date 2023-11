La caserma 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, domenica 26 novembre 2023, su Rai 2 alle ore 21 va in onda la terza puntata del docu-reality La caserma 2023. Tra le novità della seconda stagione, l’ambientazione nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, una struttura dell’800, e la “selezione” delle reclute che inizierà immediatamente. Inoltre, il reality sarà ancora più competitivo perché il posto in caserma non è garantito e ancora sarà più mirato alla vita di gruppo in un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Lo scopo del programma sarà, infatti, la formazione di un gruppo solidale e unito. Ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” – sfruttando le capacità e superando le divergenze – per un unico obiettivo: fare squadra. Dove vedere La caserma 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il docu-reality, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2.

La caserma 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La caserma 2023, ma quante puntate sono previste in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 12 novembre 2023; la sesta e ultima domenica 17 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):