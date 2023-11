La caserma 2023: anticipazioni e cast (reclute e istruttori) della terza puntata

Questa sera, domenica 26 novembre 2023, su Rai 2 alle ore 21 va in onda la terza puntata del docu-reality La caserma 2023. Tra le novità della seconda stagione, l’ambientazione nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, una struttura dell’800, e la “selezione” delle reclute che inizierà immediatamente. Inoltre, il reality sarà ancora più competitivo perché il posto in caserma non è garantito e ancora sarà più mirato alla vita di gruppo in un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Lo scopo del programma sarà, infatti, la formazione di un gruppo solidale e unito. Ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” – sfruttando le capacità e superando le divergenze – per un unico obiettivo: fare squadra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I 18 ragazzi scelti nel corso della scorsa puntata sono stati trasferiti in “caserma”. Qui, le 18 reclute sono state divise in due gruppi: i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento avrà la durata di 5 settimane e solo i più meritevoli arriveranno alla cerimonia finale, durante la quale gli istruttori premieranno la squadra migliore e la recluta migliore.

Continuano gli addestramenti e questa volta i ragazzi dovranno vedersela con lezioni pratiche su come attraversare un corso d’acqua in sicurezza: nella squadra dei Puma c’è chi rivendica ruoli di maggiore responsabilità e questo crea discussioni. Dietro l’angolo si nasconde il momento più temuto: gli istruttori assegnano i bollini rossi della “danger zone”. Un gruppo di reclute è “attenzionato” e rischia l’eliminazione. Termina così la settimana di addestramento che vede però una nuova esclusione, una recluta è pronta a lasciare la caserma tra lo sgomento generale. Ma non c’è tempo per disperarsi perché l’istruttore capo Daretti dà subito inizio alla terza settimana che si apre con un durissimo percorso di guerra. Alcune reclute deludono e, immediatamente, si diffonde il timore di ricevere il famigerato bollino.

Per i Puma e per i Falchi sono in arrivo altre novità: la prima importante sfida lungo il fiume. La squadra sconfitta ne esce molto male e cresce la preoccupazione. Ma è solo l’inizio.

Cast (reclute e istruttori)

Ma qual è il cast de La caserma 2023? Il “target” non cambia: i 24 ragazzi selezionati (14 ragazzi e 10 ragazze) sono persone “comuni”, ma con storie ben diverse. Messi insieme, rappresentano al meglio la loro generazione. Tra questi ci saranno un’operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario. Quindi studenti universitari, un acrobata, una modella, un personal trainer. Si ritroveranno tutti senza cellulari, senza internet e lontani dal proprio nido familiare per affrontare un training ispirato alla disciplina militare. Ma vediamo insieme di chi si tratta.

Sara Agri: 1997, commessa di Viterbo

Sabrina Armiliato: studentessa universitaria di Genova

Sofia Barbieri: studentessa universitaria e modella di Genova

Virginia Brunori: 2001, insegnante di ginnastica artistica di Perugia

Giada Campone: 2003

Giorgia Cavalluzzo: 2001, studentessa universitaria di Formia (LT)

Felice Cormio: modello e fiorista di Cerignola (FG)

Andrea Del Frate: 2000, personal trainer e bodyweight di Lucca

Luca Di Stadio: 1998, operatore socio sanitario di Roma

Emanuele Ermini: 1999, studente universitario di Ariccia (RM)

Mariagrazia Fedele: beauty model e insegnante di ballo di Massafra/Milano

Giovanni Fiorito: di Milano

Oscar Frau: personal trainer e animatore di Capoterra (CA)

Enrico Garufi: studente universitario di Taormina (ME)

Andrea Gramiccia: cameriere di Roma

Greta Lazzaroni: 2001, operaia di Rovetta (BG)

Edoardo Mattei: 2002, studente universitario di Roma

Assen Pessina: di Legnano (MI)

Vittoriana “Leyla” Lulù Romano: studentessa di teatro di Barrafranca (EN)

Enrico Schenoni: marinaio di Milano

Lorenzo Toninelli: studente universitario

Gabriele Verde: pizzaiolo di Civitavecchia (RM)

Stefano Vulcano: 2000, di Manta (CN)

Giorgia Yin: 2001, content Creator di Treviso

A La caserma 2023 ci saranno, ovviamente, anche gli istruttori, grandi professionisti del settore. Il responsabile del corso è il Capo istruttore Renato Daretti, che sarà affiancato dall’altro capo istruttore Giovanni Rizzo. Entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni. A completare il team ci saranno anche l’istruttore Germano Capriotti e gli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.