Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro streaming e tv: dove vederlo

Stasera (lunedì 13 settembre 2021) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro, film tv (in replica) con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere l’episodio La caccia al tesoro de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

L’episodio di Montalbano, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera –lunedì 13 settembre 2021 – alle ore 21,25 – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre, 101 del decoder Sky).

La caccia al tesoro streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio La caccia al tesoro de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto. Due anziani signori, Gregorio e Caterina Palmisano, un po’ squilibrati ed ossessionati da un certo fanatismo religioso, una mattina si rinchiudono nel loro appartamento e cominciano a sparare dalle finestre. Viene chiamata la polizia e il commissario Montalbano aiutato dalla sua squadra riesce a disarmare i due anziani. Ispezionando l’appartamento viene rinvenuta una bambola gonfiabile stranamente deturpata. Il giorno seguente una bambola gonfiabile uguale a quella trovata in casa dei due anziati viene recuperata in un cassonetto. Montalbano comprende di essere di fronte a un enigma. E difatti, di lì a poco, comincia a ricevere strane lettere anonime: si tratta di sciarade, indovinelli, una vera e propria caccia al tesoro alla quale Salvo viene invitato.