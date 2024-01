La Befana vien di notte 2 – Le origini: trama, cast e streaming del film su Rai 1

La Befana vien di notte 2 è il film in onda questa sera, 5 gennaio 2024, alle ore 21.25 su Rai 1, alla vigilia proprio dell’Epifania. La regia è di Paola Randi, con protagonisti Monica Bellucci e Zoe Massenti. Si tratta del sequel della commedia fantasy campione d’incassi La befana vien di notte interpretata da Paola Cortellesi nel 2018. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La Befana vien di notte 2 – Le origini? Ecco tutte le informazioni.

Trama

XVIII secolo: Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.

La Befana vien di notte 2 – Le origini: il cast e il trailer

Qual è il cast de La Befana vien di notte 2? Tanti gli attori celebri, tra cui Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti, Guia Jelo, Giulietta Rebeggiani, Francesco Russo, Mario Luciani, Francesco Paolantoni. A seguire il trailer ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere La Befana vien di notte 2 – Le origini in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 gennaio 2024 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.