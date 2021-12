La banda dei babbi Natale: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 25 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La banda dei babbi Natale, film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme tutte le informazio nel dettaglio.

Trama

Milano, notte di Natale. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. Condotti in commissariato, i tre vengono accusati dal commissario Irene Bestetti, trattenuta in commissariato a causa di un collega fannullone, di essere i membri della Banda dei Babbi Natale, un gruppo di ladri vestiti con costumi da Babbo Natale che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. Gli arrestati si dichiarano innocenti e raccontano alla Bestetti il motivo per il quale si sono trovati in quella situazione.

La banda dei babbi Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La banda dei babbi Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Angela Finocchiaro: Irene

Giovanni Esposito: Benemerita

Silvana Fallisi: Monica

Antonia Liskova: Veronica

Lucia Ocone: Marta

Sara D’Amario: Elisa

Mara Maionchi: suocera di Giovanni

Giorgio Colangeli: padre di Veronica

Cochi Ponzoni: Terlizzi

Massimo Popolizio: Rigattiere

Claudio Morganti: Gualtiero

Remo Remotti: Barbone

Linda Caridi: Anna

Mohamed El Sayed: Scagnozzo di Gualtiero

Rufin Doh Zeyenouin: Said, vicino di casa di Aldo

Giorgio Centamore: Ragioner Gunther, il palafreniere, Dr.ssa Figlia di Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere La banda dei babbi Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.