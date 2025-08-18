La bambina che non voleva cantare: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming del film su Nada

Questa sera, lunedì 18 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica La bambina che non voleva cantare, film per la tv che racconta il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana (Nada) che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico, riesce ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della Canzone italiana fino ai nostri giorni. Alla regia Costanza Quatriglio. Il film è liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (Storia vera)

Nada, nel 1969 sale per la prima volta sul palco dell’Ariston e anche se la sua canzone “Ma che freddo fa” non vince, diventa il tormentone dell’anno. Ci riprova e nel 1971 trionfa al Festival di Sanremo. Il plauso della critica e del pubblico la consacra a tutti gli effetti come un fenomeno artistico e musicale destinato a lasciare il segno nella discografia, anche internazionale. Il film racconta non solo gli esordi della carriera luminosa di Nada, ma anche i sentimenti, le motivazioni, le ferite e il coraggio che hanno spinto “la bambina che non voleva cantare” a diventare un personaggio di riferimento della musica italiana.

La bambina che non voleva cantare: il cast del film su Nada

Abbiamo visto la trama de La bambina che non voleva cantare, ma qual è il cast completo del film in onda in replica su Rai 1? Gli attori principali del film tv sono: Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora. Di seguito attori e rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Viviana Fenzi

Sergio Albelli: Gino Malanima

Paolo Calabresi: maestro Leonildo

Tecla Insolia: Nada a 15 anni

Giulietta Rebeggiani: Nada a 7 anni

Massimo Poggio: Guido De Santis

Paola Minaccioni: suor Margherita

Daria Pascal Attolini: Nora

Raffaella Panichi: Ersilia

Nunzia Schiano: nonna Mora

Giulia Battistini: Miria Malanima

Chi è Nada

Ma chi è Nada, la cantante raccontata ne La bambina che non voleva cantare? Nada Malanima nasce a Gabbro (provincia di Livorno) il 17 novembre 1953. E’ una cantate e attrice italiana. Figlia d’arte (il padre, Gino Malanima, era clarinettista). Fu la madre, Viviana Fenzi, a scegliere l’insolito nome quando una zingara, di nome per l’appunto Nada, le predisse leggendole la mano che avrebbe avuto una figlia, e che questa avrebbe viaggiato e avuto successo. Viene scoperta da Franco Migliacci. Dopo un primo 45 giri, contenente una cover in italiano di Les bicyclettes de Belsize, a soli quindici anni debutta al Festival di Sanremo 1969 con Ma che freddo fa (in abbinamento con i Rokes), singolo inciso per la RCA Talent che la spinge al primo posto in hit-parade per cinque settimane regalandole un’enorme e improvvisa popolarità in Italia, Spagna, Giappone e altri paesi; viene soprannominata Il pulcino del Gabbro per la sua giovanissima età. Sempre nel 1969 pubblica il suo primo album Nada. Da qui tantissimi altri successi nel mondo musicale, ma non solo.

La bambina che non voleva cantare: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La bambina che non voleva cantare, il film per la tv che racconta la storia di Nada? Ve lo diciamo subito: una. Il film non è stato né creato né successivamente diviso in puntate. Tutto andrà in onda su Rai 1 in un’unica serata che prenderà il via alle ore 21,30 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata del film La bambina che non voleva cantare è quindi di circa 2 ore, pause pubblicitarie incluse.

Streaming e tv

Dove vedere La bambina che non voleva cantare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.