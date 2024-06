La bambina che non voleva cantare streaming e diretta tv: dove vedere il film su Nada

Questa sera, sabato 1 giugno 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica La bambina che non voleva cantare, film che racconta la storia di Nada, la famosa cantante, che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico, è riuscita ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della Canzone italiana fino ai nostri giorni. Il film è liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima e vede alla regia Costanza Quatriglio. Dove vedere La bambina che non voleva cantare in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 1 giugno 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1.

La bambina che non voleva cantare in live streaming e on demand

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, sarà possibile rivedere il film in qualsiasi momento.

Il cast del film su Nada

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming La bambina che non voleva cantare, ma qual è il cast completo del film? Gli attori principali del film tv sono: Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora.