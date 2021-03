La bambina che non voleva cantare streaming e diretta tv: dove vedere il film su Nada

Questa sera, mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La bambina che non voleva cantare, film che racconta la storia di Nada, la famosa cantante, che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico, è riuscita ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della Canzone italiana fino ai nostri giorni. Il film è liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima e vede alla regia Costanza Quatriglio. Dove vedere La bambina che non voleva cantare in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 10 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

La bambina che non voleva cantare in live streaming e on demand

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, sarà possibile rivedere il film in qualsiasi momento.

Il cast del film su Nada

Abbiamo visto la trama de La bambina che non voleva cantare, ma qual è il cast completo del film? Gli attori principali del film tv sono: Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora.

