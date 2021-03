La bambina che non voleva cantare: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La bambina che non voleva cantare, il film per la tv che racconta la storia di Nada? Ve lo diciamo subito: una. Il film non è stato né creato né successivamente diviso in puntate. Tutto andrà in onda su Rai 1 in un’unica serata che prenderà il via alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,30. La durata del film La bambina che non voleva cantare è quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere La bambina che non voleva cantare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti I Mercenari 3: tutto quello che c’è da sapere sul film La bambina che non voleva cantare: la trama (storia vera) del film su Nada Chi è Nada, la cantate raccontata ne La bambina che non voleva cantare