L’ora della verità, dove vedere in tv e in streaming la nuova serie tv

L’ora della verità è una serie tv dalle sfumature noir che arriva in prima serata su Canale 5. Nel cast vediamo Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. La storia narrata è quella di Clotilde, una donna che a 15 anni ha subito un grave incidente nel quale hanno perso la vita mamma, padre e figlio. Venticinque anni dopo, Clotilde scopre invece un’amara verità: sua madre forse è viva e in tutto quel tempo non l’ha mai cercata. La serie tv è stata diffusa dapprima in Francia, dove ha ottenuto un discreto successo in termini d’ascolto, e poi è arrivata in Italia con i suoi otto episodi che però saranno mandati in onda con tre appuntamenti serali. Ma dove vedere la serie tv?

Tutto su L’ora della verità: trama, cast e streaming

L’ora della verità, dove vedere in tv

Dove vedere L’ora della verità? La serie tv va in onda in prima tv in Italia su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per il decoder di Sky.

La trama della serie tv L’ora della verità: di cosa parla

L’ora della verità, dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire la serie in diretta streaming non dovrà fare altro che accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming che consente di usufruire dei programmi Mediaset anche tramite pc, smartphone e tablet. Tutto ciò che dovete fare è selezionare la diretta di Canale 5. Ma c’è di più. Grazie alla funzione on demand, su MediasetPlay potete recuperare gli episodi andati già in onda.

Il cast della serie L’ora della verità

