L’ispettore Coliandro: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata (ottava stagione)

Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata de L’ispettore Coliandro, serie televisiva italiana trasmessa dal 2006 da Rai 2, e dal 2017 anche da RaiPlay diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. Ideatore della serie è invece lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata (il finale di stagione).

Trama quarta (ultima) puntata

Nella quarta e ultima puntata dell’ottava stagione si scoprirà che Jamila è in realtà una spia dei servizi segreti francesi. E’ in Italia per sventare un traffico di droga. Jamila e Coliandro inizieranno a collaborare smascherando il doppiogioco di un agente dell’antiterrorismo.

L’ispettore Coliandro: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de L’ispettore Coliandro, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Coliandro

Enrico Silvestrin: Trombetti

Veronika Logan: Longhi

Giuseppe Soleri: Gargiulo

Alessandro Rossi: De Zan

Massimiliano Bruno: Borromini

Paolo Sassanelli: Gamberini

Enrica Ajò: Balboni

Caterina Silva: Bertaccini

Luisella Notari: Paffoni

Benedetta Cimatti: Buffarini

Streaming e tv

Dove vedere L’ispettore Coliandro in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,20 il martedì sera. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.