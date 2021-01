L’inganno perfetto: trama, cast e streaming del film

venerdì 8 gennaio 2021

Trama

Londra, 2009. L’anziano Roy Courtnay è un esperto truffatore che, insieme al suo socio Vincent, organizza elaborate frodi finanziarie ai danni di investitori e donne sole. Mentre porta avanti un complesso imbroglio contro l’imprenditore Bryn, l’uomo incontra in una chat la sua coetanea Betty McLeish, ex-insegnante di Oxford da poco rimasta vedova. La donna, sola, ingenua e dalla mentalità borghese, ha risparmiato diversi milioni di sterline e diventa dunque il bersaglio designato di Roy, il quale si fa ospitare a casa sua con la scusa di un problema ortopedico. Roy si avvicina sempre di più a Betty e, con l’aiuto di Vincent, che si finge commercialista, le parla di un possibile investimento che porterebbe copiosi guadagni se i due unificassero i rispettivi conti bancari: la donna appare riluttante, anche perché suo nipote Steven, da subito ostile nei confronti di Roy, si dichiara apertamente contrario.

L’inganno perfetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’inganno perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Helen Mirren: Betty McLeish

Ian McKellen: Roy Courtnay

Russell Tovey: Steven

Jim Carter: Vincent

Mark Lewis Jones: Bryn

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Vlad

Nell Williams: Lili

Lucian Msamati: Beni

Streaming e tv

venerdì 8 gennaio 2021

