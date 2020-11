L’Eredità streaming e diretta tv: dove vedere il quiz show di Rai 1

Ormai da decenni su Rai 1, intorno alle ore 18,45, va in onda il quiz show L’Eredità che vede alla conduzione Flavio Insinna con al suo fianco le professoresse. Davanti a lui i vari concorrenti che si sfidano per partecipare al gioco finale: la ghigliottina. Lì infatti sarà possibile conquistare il bottino e portarselo a casa. Ma dove si possono vedere le varie puntate de L’Eredità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il quiz show va in onda, come detto, in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) tutti i pomeriggi intorno alle ore 18,45.

L’Eredità streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate de L’Eredità anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone (via internet) in qualsiasi momento.

Repliche

Vi siete persi l’ultima puntata? Dove rivedere tutte le puntate de L’Eredità in replica? Niente panico: le varie puntate sono visibili, dopo la messa in onda, sul sito RaiPlay.it grazie alla funzione on deamand che vi permette di far partire o ripartire le varie puntate quando volete.

Leggi anche: Chi è Massimo Cannoletta, il campione in carica

Potrebbero interessarti L’attentato alla Maratona di Boston raccontato nel film “Boston – Caccia all’uomo”: la storia vera Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 novembre 2020, su Rai 3 Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 30 novembre