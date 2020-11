L’assedio, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 11 novembre 2020

Daria Bignardi torna mercoledì 11 novembre con una nuova puntata de L’assedio, il programma che in onda sul Nove dalle ore 21:35. Fulcro del programma sono le interviste, che ogni settimana intrattengono il pubblico di Discovery. Ogni puntata presenta ospiti diversi pronti a raccontarsi. Per questa edizione, L’assedio è composto da 16 puntate. Ma quali sono le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 11 novembre?

Tutto su L’assedio di Daria Bignardi

Le anticipazioni dell’11 novembre

Torna il resident artist Lucio Corsi e la sua band che porteranno la loro musica e il loro mondo di boschi fiabeschi e glam rock nello studio de L’Assedio. Tanti gli ospiti attesi anche questa sera: torna anche in questa puntata Selvaggia Lucarelli, per commentare i fatti della settimana insieme questa volta al suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli.

Da non perdere anche l’intervista al direttore del Carcere milanese San Vittore Giacinto Siciliano e al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Inoltre interverrà il conduttore radiofonico Diego Passoni. Per seguire L’Assedio sul Nove via streaming basta collegarsi al servizio gratuito DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play) di Discovery Italia, per rivedere tutte le puntate.

