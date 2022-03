L’amica geniale 4: quando esce, a quale romanzo fa riferimento

Quando esce L’amica geniale 4 è una domanda che ogni telespettatore, una volta terminata la visione della terza stagione, si è posto. Prima di tutto è bene gioire delle piccole cose: la quarta stagione è stata confermata da Rai Fiction e HBO, per cui si farà. Il secondo passaggio invece riguarda la data di uscita di questa serie TV tanto amata che esplora l’amicizia tra Elena e Lila, nemiche e amiche che si conoscono sin dall’infanzia. Ma quando esce e qual è la trama della quarta ed ultima stagione?

Quando esce: la trama e i romanzi di Elena Ferrante

Non sappiamo ancora quando uscirà la quarta stagione de L’amica geniale. HBO e Rai non hanno ancora comunicato una data d’uscita ufficiale, ma potremmo orientarci sulle date delle stagioni precedenti, anche se sono state penalizzate in parte dalla pandemia. La prima, infatti, è arrivata nel 2018. La seconda stagione, tratta dal romanzo Storia del nuovo cognome, è arrivata in TV nel 2020, mentre la terza, quella più recente ispirata al romanzo Storia di chi fugge e di chi resta, è approdata sui piccoli schermi nel 2022. Questo lascia immaginare che la quarta stagione potrebbe uscire nel 2024.

A differenza delle due stagioni precedenti, la quarta debutta con un importante cambiamento che influisce non soltanto sulla trama, ma anche sul cast. Tutti i personaggi più giovani infatti saranno sostituiti da altri più maturi. Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che hanno interpretato per tre stagioni Elena Greco e Lila Cerullo, saranno sostituite da altre due attrici. Colei che interpreterà Elena è già di pubblico dominio e corrisponde alla voce narrante della storia, ovvero Alba Rohrwacher. Ed è l’unico nome che abbiamo a disposizione. Non sappiamo infatti chi interpreterà la versione più matura di Lila. La quarta stagione a quale romanzo si riferisce? All’ultimo della saga de L’amica geniale, intitolato Storia della bambina perduta.