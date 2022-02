L’amica geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, domenica 27 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3, o più correttamente L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Si tratta di una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. La terza stagione è diretta da Daniele Luchetti, che eredita il testimone della regia detenuto da Saverio Costanzo i primi due cicli di episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La puntata sarà composta da due episodi. Le cose tra Elena e Pietro sembrano non andare assolutamente bene. Il loro rapporto comincia a sgretolarsi e la tensione è facilmente percepibile. Infatti i litigi aumentano e l’atteggiamento di Pietro nei confronti di sua moglie, comincia a mutare drasticamente. L’uomo arriva al punto da iniziare a trattare Lenù come una specie di sguattera. Come se lei dovesse accontentarlo a più non posso, senza ricevere alcun supporto. Ben presto arriva un altro personaggio nella loro vita che si rivela essere una presenza positiva. Si tratta di Nino Sarratore che va a trovare la famiglia Airota. Durante l’incontro, Pietro trova molte affinità con Nino, al punto che stringono una forte amicizia e si promettono di rivedersi al più presto. Anche Elena spera di rivedere presto Nino e, nell’attesa che ciò accada, decide di riprendere nuovamente a scrivere, dedicandosi, quindi, alla sua più grande passione. Nel corso della quarta e ultima puntata de l’amica geniale, Elena e Pietro rivedono nuovamente Nino e questa volta conoscono l’intera famiglia Sarratore. Per l’occasione, Lenù decide di sottoporre il suo scritto all’occhio critico di Nino, il quale le dà dei suggerimenti molto utili per migliorarlo. Intanto, se da una parte Elena è molto felice per aver trovato qualcuno che la prenda in considerazione in quel modo, dandole ottimi consigli. Dall’altra parte, non è per niente soddisfatta del rapporto che sta vivendo con suo marito. Pietro, infatti, non ha neanche letto il manoscritto di sua moglie. Quando Lenù scopre che Pietro non ha minimamente preso in considerazione l’idea di leggerlo, comincia a comportarsi in modo totalmente diverso nei suoi confronti. Decide, quindi, di mostrarsi più distaccata, seppur cerchi di non darlo a vedere particolarmente. La terza stagione della serie, si conclude con dei nuovi turbamenti che affliggono Elena. La protagonista della serie lascia i fan con il fiato sospeso. Elena si rende conto dell’atteggiamento di Pietro nei confronti di Nino e comincia a nutrire seri dubbi sul marito. In particolare inizia a dubitare del loro matrimonio e capisce di sentirsi sempre più vicino alle idee di Nino.

L’amica geniale 3: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Gaia Girace (Raffaella “Lila” Cerullo)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Matteo Cecchi (Pietro Airota)

Giovanni Amura (Stefano Carracci)

Fabrizio Cottone (Alfonso Carracci)

Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso)

Giorgia Gargano (Nadia Galiani)

Giovanni Cannata (Armando Galiani)

Francesca Pezzella (Carmela Peluso)

Francesco Serpico (Nino Sarratore)

Giovanni Buselli (Enzo Scanno)

Elvis Esposito (Marcello Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Rosaria Langellotto (Gigliola Spagnuolo)

Pina Di Gennaro (Melina Cappuccio)

Sarah Falanga (Maria Carracci)

Imma Villa (Manuela Solara)

Clotilde Sabatino (Professoressa Galiani)

Giulia Mazzarino (Maria Rosa Airota)

Gabriele Vacis (Guido Airota)

Bruno Orlando (Franco Mari)

Daria Deflorian (Adele Airota)

Francesco Russo (Bruno Soccavo)

Sofia Luchetti (Dede Airota)

Sophia Protino (Elsa Airota)

Salvatore Tortora (Gennarino Carracci)

Francesca Montuori (Elisa Greco)

Maria Vittoria Dallasta (Silvia)

Chiara Celotto (Eleonora, moglie Nino Sarratore)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto trama e cast de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile vederla e rivederla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.