L’amica geniale 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction

Questa sera, domenica 27 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3, o più correttamente L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Si tratta di una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. La terza stagione è diretta da Daniele Luchetti, che eredita il testimone della regia detenuto da Saverio Costanzo i primi due cicli di episodi. Dove vedere la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

L’amica geniale 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vederla e rivederla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming L’amica geniale 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate per quattro prime serate: la prima domenica 6 febbraio; l’ultima domenica 27 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):