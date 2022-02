L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta: trama, cast e quando inizia su Rai 1

Quando inizia L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta? La terza stagione della fiction andrà in onda su Rai 1 dopo la fine del Festival di Sanremo 2022, da domenica 6 febbraio 2022 alle ore 21,25. Ma come era finita (dove eravamo rimasti) la seconda stagione? Una volta che torna a Pisa Elena si rende conto che è per lei arrivato il momento di lavorare alla tesi. Tuttavia, i ricordi dell’adolescenza nel rione la travolgono. Così si dedica anima e corpo alla stesura del suo primo romanzo. Intanto la giovane dà seguito alla corte di Pietro Airota. Si tratta del figlio di un insegnante a cui affida la sua opera. Quando si reca a Napoli al fine di festeggiare il suo traguardo, Lenù fa una scoperta: Lila lavora in una fabbrica di salumi.

Trama terza stagione

Storia di chi fugge e di chi resta è il terzo romanzo della quadrilogia de L’amica geniale. Il romanzo, infatti, riprende i fatti narrati al termine di Storia del nuovo cognome. A differenza del romanzo precedente le due protagoniste si trovano in un posto diverso. Lenù (Elena Greco), infatti, si è laureata alla Normale di Pisa ed è riuscita a pubblicare il suo primo romanzo. Il successo, però, non è facile poichè deve fare i conti con le critiche che il mondo della letterature le muove. Fortunatamente, però, le cose le vanno bene anche dal punto di vista sentimentale, poichè ha un uomo che vuole sposarla. Programma quindi, dopo il matrimonio con Pietro, di trasferirsi a Firenze e costruire una famiglia insieme. A Napoli, invece, Lila ha lasciato il marito e lavora nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. La sua vita è l’opposto di quella di Elena: vive, infatti, in un tugurio con suo figlio Gennaro e il suo nuovo compagno Enzo e la tranquillità per lei stenta ad arrivare. Continua la narrazione della vita delle due. Elena sta viaggiando molto per promuovere il suo nuovo libro e si sta trasferendo a Firenze. Si interessa sempre di più alle questioni sociali e alle lotte operaie. Intanto Lila deve invece fare i conti con i pregiudizi della gente che ancora addita una donna separata e per di più con un nuovo compagno. Anche Lila, però, così come la sua amica, è sempre pronta a combattere e diventa una sindacalista. Ritroviamo le due amiche ormai cresciute, lontane non solo geograficamente. La crescita le ha portate non solo a prendere strade diverse ma a cambiare il proprio carattere, il proprio essere. Così, Elena e Lila, si ritrovano lontane, con quasi nulla più in comune.

Cast

Abbiamo visto la trama de L’amica geniale 3 e quando inizia, ma qual è il cast della fiction di Rai 1? Eccolo: