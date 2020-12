L’Alligatore: la trama della prossima puntata, la terza. Tutte le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata de L’Alligatore, la terza? Questa sera, 2 dicembre 2020, abbiamo visto un giovane, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, che viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione “Zodiaco”. Si tratta di un corriere colombiano. Nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, narcos temibile e zia dell’uomo arrestato all’aeroporto. La donna è venuta a sapere che suo nipote ha cercato di mettersi in proprio e vola in Italia con il suo sicario Alacrán, decisa a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio. Ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della terza puntata de L’Alligatore.

Nella terza puntata, che va in onda il 9 dicembre sempre su Rai 2 alle 21.20, e intitolata Il maestro di nodi, il nostro amato investigatore dovrà vedersela con il mondo del sesso. In particolare Marco Buratti affronterà un caso legato al tema del bondage e del sadomasochismo. Dopo la scomparsa della moglie, Mariano Giraldi, segretamente invischiato nell’ambiente sadomaso, contatta Buratti e la sua squadra per risolvere il caso. Che fine ha fatto la donna? La sua sparizione può essere collegata al mondo frequentato da Giraldi? Entrare in contatto con un universo così complesso e misterioso turberà parecchio L’Alligatore e il suo strampalato collaboratore Beniamino. Un’esperienza dura che porterà Buratti a risvegliare i duri ricordi del carcere, quando purtroppo la violenza era all’ordine del giorno, non come una perversione, ma un modo per dominare sugli altri.

Quando va in onda la terza puntata

Quando va in onda la terza puntata della serie tv L’Alligatore? La messa in onda è prevista per mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

