Cosa succederà nella prossima puntata de L’Alligatore, la quarta? Questa sera, 9 dicembre 2020, abbiamo visto l’Alligatore cimentarsi in un nuovo caso, immergendosi nelle acque dello sconosciuto mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine al quale si approccia per richiesta di Mariano Giraldi: sua moglie è scomparsa e bisogna ritrovarla ma senza coinvolgere la polizia. L’Alligatore quindi cercherà di risolvere il mistero aiutato da Rossini e Max. Ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della quarta puntata de L’Alligatore.

Nella quarta puntata, che va in onda il 16 dicembre sempre su Rai 2 alle 21.20, che s’intitola Fine dei giochi, l’Alligatore dovrà affrontare il caso più estremo della sua nuova professione: dovrà affrontare la criminalità che sotto mentite spoglie fa affari tra i colli bianchi. L’ex galeotto questa volta dovrà indagare tra le vite dei potenti, ma non lo farà da solo, al suo fianco ci saranno sempre Max e Rossini. L’Alligatore dovrà quindi indagare tra le persone più in vista del Veneto, dalle altissime cariche dello stesso corpo di polizia.

Quando va in onda la terza puntata della serie tv L’Alligatore? La messa in onda è prevista per mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

