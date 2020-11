L’Alligatore: le location dove è stata girata la fiction di Rai 2

Dove è stata girata (location) la fiction L’Alligatore in onda dal 25 novembre su Rai 2? La serie tv è stata girata tra la provincia di Padova e Venezia. Sul piccolo schermo, si riconoscono luoghi iconici di Padova, come l’Orto Botanico e il Castello Carrarese, la piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori e il Caffè Pedrocchi, il Prato della Valle e l’ex cinema Quirinetta. Non mancano casali, vigneti e ville dei Colli Euganei, l’aviosuperficie di Bagnoli di Sopra e Montegrotto Terme. Poi, ovviamente, la Laguna di Cavallino, il Delta del Po, e località come Porto Viro e Albarella. “La bellezza dei canali che da Comacchio si espandono fin sopra Venezia non poteva non entrare con la sua “musica visiva” nel nostro racconto”, ha detto il regista Daniele Vicari. “Così dai marroni e dai verdi della laguna sono emersi i colori della fotografia di Gherardo Gossi che hanno determinato quelli della scenografia e dei costumi. Abbiamo cercato di “sentire” e “vedere” Alligatore muoversi per quei canali, nel suo ambiente naturale. Con le sorelle Vecchi, conoscitrici del mondo rock & blues che lungo il Po si è sviluppato dando vita ad una miriade di locali, di stili musicali, di “costumi” di bottiglie di Whisky e Rum scolate senza remore, abbiamo pensato costumi”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto dove è stata girata (location) la serie tv L’Alligatore, ma per vederla in tv e live streaming? La fiction va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre) tutti i mercoledì sera, a partire dal 25 novembre 2020, dalle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand.

