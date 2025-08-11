Icona app
11 agosto 2025
TV
TV

Kursk: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Kursk: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 11 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film Kursk, pellicola del 2018 diretta da Thomas Vinterberg, con protagonisti Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux e Colin Firth. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro del 2002 A Time to Die scritto da Robert Moore sull’incidente del sottomarino K-141 Kursk, avvenuto il 12 agosto 2000. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film, diretto da Thomas Vinterberg, è ispirato all’angosciante storia vera del K-141 Kursk, il sottomarino russo a propulsione nucleare che affondò nel Mare di Barents nell’agosto del 2000. Mentre 23 marinai lottavano per la sopravvivenza a bordo del sottomarino, le loro famiglie combattevano disperatamente contro gli ostacoli burocratici e le scarse probabilità di salvarli.

Il 10 agosto del 2000 il Kursk, orgoglio “inaffondabile” della Flotta Settentrionale della Marina russa, intraprende la prima esercitazione in dieci anni e le manovre coinvolgono 30 navi e tre sottomarini. Due giorni dopo, due esplosioni abbastanza potenti da venire registrate perfino dai sismografi in Alaska, affondano il sommergibile nelle gelide acque del Mare di Barents. Solo 23 dei 118 marinai a bordo sopravvivono e, nei nove giorni successivi, il mondo intero segue la drammatica vicenda con il fiato sospeso.

Kursk: il cast del film

Tanti gli attori noti protagonisti in questo avvincente triller:

  • Matthias Schoenaerts: Michail Averin
  • Léa Seydoux: Tanja Averina
  • Colin Firth: commodoro David Russell
  • Peter Simonischek: ammiraglio Vjačeslav Grudzinskij
  • August Diehl: Anton Markov
  • Max von Sydow: Vladimir Petrenko
  • Michael Nyqvist: Nesterov
  • Matthias Schweighöfer: Pavel Sonin
  • Gustaf Hammarsten: Michail Denisov
  • Zlatko Burić: Kulkin

Streaming e tv

Dove vedere Kursk in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 11 agosto 2025, alle ore 21.20. In diretta streaming e on demand anche su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca