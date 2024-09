Kostas: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per Kostas, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 12 settembre 2024? Si tratta di una serie avvincente ambientata in Grecia con protagonista Stefano Fresi. Oltre a Stefano Fresi, nel cast figurano Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, con le partecipazioni di Michele Rosiello e di Luigi Di Fiore. In tutto sono previste quattro puntate, in onda una a settimana. L’ultima puntata è prevista per il 3 ottobre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 12 settembre 2024

Seconda puntata: 19 settembre 2024

Terza puntata: 26 settembre 2024

Quarta puntata: 3 ottobre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Kostas? In tutto circa 2 ore, dalle 21.30 alle 23.40. Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza, la serie prende l’avvio nella Grecia del 2009 dove Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Scomodo, ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia, Kostas è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Kostas? Appuntamento su Rai 1 dal 12 settembre 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.