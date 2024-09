Kostas: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 12 settembre

Kostas è la serie in onda questa sera, 12 settembre 2024, su Rai 1 con la prima puntata. La serie è ambientata ad Atene e vede come protagonista Stefano Fresi, nei panni di una sorta di Montalbano greco. Siamo nel 2009, Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

In vacanza su un’isola dell’Egeo, la famiglia Charitos, comprensiva di Panos, l’onnipresente fidanzato di Caterina, viene sorpresa da una scossa di terremoto che fa riemergere un cadavere dalla terra. Kostas è costretto a rientrare ad Atene per indagare su questo caso, ma in commissariato il capo Ghikas costringe Kostas e la sua squadra a dare la precedenza all’omicidio di una coppia di albanesi.

Determinata a seguire l’indagine c’è anche una famosa giornalista, Ghianna Karaghiorghi che però, a dirla tutta, sembra già un passo avanti alla polizia. Quando anche Ghianna viene trovata morta, la situazione si complica. Cosa sapeva? E chi l’ha messa a tacere? Kostas si ritroverà a indagare su un traffico di minori che coinvolge uomini potenti, ex funzionari del partito comunista e rifugiati politici. Proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre. La puntata di oggi è tratta dai romanzi Ultime della notte e Difesa a zona di Petros Markaris.

Kostas: il cast della serie

Abbiamo visto la trama di oggi, ma qual è il cast? Protagonista è Stefano Fresi, nel cast troviamo anche Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea.