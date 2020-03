King Arthur, Il potere della spada: trama, cast, trailer e streaming

King Arthur, Il potere della spada è un film d’azione del 2017 prodotto, diretto e co-scritto da Guy Ritchie. La pellicola s’ispira a La morte di Artù di Thomas Malory racconta le gesta di Re Artù. A interpretare il celebre sovrano inglese in questo film è Charlie Hunnam. Stando ai progetti della Warner Bros, la pellicola doveva avviare una serie di film dedicata a Re Artù, questo sarebbe stato il primo, ma dopo il flop al botteghino i sequel sono stati cancellati. Vediamo qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

King Arthur, Il potere della spada: la trama del film

Camelot è minacciata da Mordred e dal suo esercito di maghi. Il Re Uther Pendragon deve difendere il regno a tutti i costi ma il fratello de re, accecato dalla fama, complotta in segreto con le streghe del mare affinché lo trasformino in un invincibile soldato demoniaco. Grazie alle sue nuove capacità, Vortigern uccide la famiglia reale, tranne l’erede al trono. Il bambino è fuggito a bordo di una nave ed è accolto dalle donne di un bordello: il suo nome è Artù. Una volta cresciuto, il bambino diventa un abile guerriero. Insieme agli amici, vendica il sopruso di un gruppo di feroci vichinghi. Le maschere nere del re catturano il ragazzo e Artù scopre che, nei pressi del castello di Camelot, c’è una spada magica, conficcata in una roccia. Il re vuole che qualcuno estragga quella spada al suo posto. Artù riesce nell’impresa ma, sopraffatto dai poteri dell lama, sviene e viene fatto prigioniero.

Quando Vortigern scopre quello che è successo e capisce l’identità del ragazzo, si affretta ad organizzare la sua pubblica esecuzione: Artù potrebbe reclamare l’eredità al trono ed escogitare la sua vendetta. A palazzo arriva la Maga, apprendista di Merlino, e convince Sir Bedivere, Parsifal e Rubio ad aiutare a liberare Artù.

King Arthur, Il potere della spada: il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di King Arthur? Partiamo dal protagonista, Charlie Hunnam, che interpreta appunto Re Artù. Poi vediamo Astrid Bergès-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie McGrath, Aidan Gillen, Millie Brady, David Beckham, Djimon Hounsou, Poppy Delevingne, Mikael Persbrandt, Peter Ferdinando.

King Arthur, Il potere della spada: dove vedere il film in tv e streaming

Come fare per vedere King Arthur in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 19 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

