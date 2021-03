Kin: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Kin, film del 2018 diretto da Jonathan e Josh Baker. La pellicola è basata sul cortometraggio del 2014 Bag Man sempre di Jonathan e Josh Baker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Elija Solinski, 14 anni, vive a Detroit col padre adottivo Hal. Per puro caso è testimone di uno scontro tra uomini armati di una tecnologia avanzata. Dopo lo scontro restano a terra soltanto i corpi privi di vita e una strana scatola di metallo. Elija rientra a casa ma, come attratto dalla scena vissuta, decide di ritornare sul luogo e prelevare la scatola di cui sconosce la natura e la funzione. Nel frattempo suo fratello maggiore Jimmy esce di prigione e deve subito fare i conti con Taylor, criminale della zona verso il quale ha un grosso debito, che farebbe di tutto per riavere i soldi. Jimmy, minacciato da Taylor, chiede al padre il denaro per estinguere il debito ma Hal, lavoratore onesto e retto, glielo rifiuta. Disperato, Jimmy concorda con Taylor di prelevare i soldi dalla cassaforte dell’ufficio di Hal durante la notte ma Hal li scopre. Nasce una sparatoria durante la quale il fratello di Taylor ed Hal perdono la vita. I due fratelli si ritrovano in fuga, braccati da Taylor e senza una meta. Inoltre Elija non sa nulla della morte del padre perché Jimmy gli racconta che Hal è impegnato in ufficio per il lavoro e che li raggiungerà in un località dove la famiglia, quando la madre era ancora in vita, trascorreva le vacanze. Hanno solo una speranza di salvezza: la scatola misteriosa è un’arma proveniente da un altro pianeta che permetterà a Eli di scoprire il suo destino e le sue vere origini.

Kin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Myles Truitt: Elijah “Eli” Solinski

Jack Reynor: Jimmy Solinski

Zoë Kravitz: Milly

Carrie Coon: agente Morgan Hunter

Dennis Quaid: Hal Solinski

James Franco: Taylor Balik

Michael B. Jordan: Cleaner

Carleigh Beverly: Audrey

Romano Orzari: Lee Jacobs

Streaming e tv

Dove vedere Kin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

