Kill Me Three Times: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Kill Me Three Times, film del 2014 diretto da Kriv Stenders con Simon Pegg, Alice Braga, Isaac Griffiths, Rebecca Caldwell, Andrew Bongiovanni, Antonio Barimen, Tony Spencer, Steve Le Marquand, Bryan Brown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un volubile assassino (Simon Pegg) scopre di non essere l’unica persona che sta cercando di uccidere la sirena (Alice Braga) di una soleggiata città del surf. In questo cupo thriller comico, il killer si ritrova a dipanare tre racconti sul caos, omicidi, ricatti e vendetta.

Kill Me Three Times: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kill Me Three Times, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Simon Pegg: Charlie Wolfe

Teresa Palmer: Lucy Webb

Luke Hemsworth: Dylan Smith

Alice Braga: Alice Taylor

Sullivan Stapleton: Nathan Webb

Callan Mulvey: Jack Taylor

Bryan Brown: Bruce Jones

Steve Le Marquand: Sam

Tony Spencer: Party Patron

Streaming e tv

Dove vedere Kill Me Three Times in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.