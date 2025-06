Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 24 giugno

Camila Raznovich torna in prima serata su Rai3 con una nuova edizione di “Kilimangiaro On The Road”, il programma di Rai Cultura in onda da martedì 24 giugno alle 21.20 con sei nuovi appuntamenti settimanali. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Un “grand tour” contemporaneo che attraversa l’Europa e l’Italia, da Parigi a Pompei, da Palermo a Milano, visto attraverso gli occhi di chi quei luoghi li conosce a fondo, li ama e li vive quotidianamente. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Parigi apre il cammino di Camila, tra le meraviglie dell’Opéra Garnier raccontate da Eleonora Abbagnato e gli angoli più raffinati di Rue de Rivoli svelati da Valeria Bruni Tedeschi. Poi Montmartre, con i suoi segreti e i suoi fantasmi artistici evocati da Jacopo Veneziani, e la storica sede dell’Istituto Italiano di Cultura in Rue de Varenne, con il direttore Antonio Calbi, dove la bellezza si intreccia con la memoria e l’identità italiana nel cuore della capitale francese.

In Sicilia il viaggio prosegue nel segno delle radici con Pif che accompagna Camila nella sua Palermo, tra ricordi personali e suggestioni collettive, e con Paolo Magri, dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), che ci invita a riflettere sul ruolo strategico del Mediterraneo, crocevia di culture, interessi e visioni geopolitiche.

A Pompei, il racconto si fa archeologico e visionario grazie alla guida del direttore Gabriel Zuchtriegel, tra scavi recenti e scoperte che riscrivono la storia.

E poi Milano, città di arrivi e ripartenze, che si mostra nella sua versione più intima e inaspettata, attraverso le tappe emotive di un itinerario personale costruito da Camila insieme ad amici di lunga data.

“Kilimangiaro On The Road” continua anche a esplorare il mondo con i documentari che da sempre contraddistinguono la trasmissione. Dalla Turchia, dove la biologa marina Mariasole Bianco ci porta alla scoperta di un ecosistema fragile e straordinario, al Marocco attraversato dallo sguardo sensibile dell’atleta paralimpico Diego Gastaldi. Dalle montagne del Nepal, dove Massimiliano Ossini ci accompagna in un percorso tra natura e spiritualità, fino ai paesaggi incontaminati di Indonesia, Finlandia, Polinesia Francese e molte altre destinazioni ancora.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro on the road in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 24 giugno 2025, alle ore 21.30 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.