Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 22 luglio

Camila Raznovich torna in prima serata su Rai 3 con una nuova edizione di “Kilimangiaro On The Road”, il programma di Rai Cultura in onda da martedì 24 giugno alle 21.20 con sei nuovi appuntamenti settimanali. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Un “grand tour” contemporaneo che attraversa l’Europa e l’Italia, da Parigi a Pompei, da Palermo a Milano, visto attraverso gli occhi di chi quei luoghi li conosce a fondo, li ama e li vive quotidianamente. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro on the road in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 22 luglio 2025, alle ore 21.30 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.