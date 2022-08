Kickboxer – La vendetta del guerriero: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Kickboxer – La vendetta del guerriero, pellicola del 2016 diretta da John Stockwell. Il film è dedicato all’attore e artista marziale Darren Shahlavi, qui nei panni di Eric Sloane, morto poco dopo la fine delle riprese all’età di 42 anni. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di un giovane combattente pronto a tutto pur di vendicare la morte di suo fratello. Eric (Darren Shahlavi) e Kurt Sloane (Alain Moussi) discendono da una nota famiglia di esperti in arti marziali. Kurt però, a differenza di suo fratello maggiore, non ha mai avuto la stoffa del campione ed è sempre vissuto all’ombra di Eric, osservandolo da lontano e sostenendolo successo dopo successo. Quando spunta la possibilità di recarsi in Thailandia in occasione del campionato internazionale di kickboxing, i due accettano, nonostante le preoccupazioni di Kurt.

L’obiettivo del loro viaggio? Sfidare e battere il leggendario campione di muay thai Tong Po (Dave Bautista). Ma Eric sembra aver sottovalutato il suo avversario: l’incontro, infatti, ha conseguenze fatali e il giovane guerriero perde la vita sul ring. Accecato dal desiderio di vendetta, Kurt va alla ricerca di Durand (Jean-Claude Van Damme), un abile maestro di arti marziali che diventa il suo mentore. I duri insegnamenti di Durand lo rendono un impeccabile combattente, ormai pronto per compiere la sua vendetta.

Kickboxer – La vendetta del guerriero: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Alain Moussi, Dave Bautista, Sara Malakul Lane, Jean-Claude Van Damme, Darren Shahlavi, Georges St-Pierre. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alain Moussi: Kurt Sloane

Jean-Claude Van Damme: maestro Durand

Dave Bautista: Tong Po

Darren Shahlavi: Eric Sloane

Gina Carano: Marcia

Georges St-Pierre: Kavi

Sara Malakul Lane: Liu

Matthew Ziff: Bronco

T.J. Storm: Storm

Steven Swadling: Joseph King

Sam Medina: Crawford

Luis Da Silva: Stahl

Cain Velasquez: lottatore

Fabrício Werdum: lottatore

Michel Qissi: prigioniero

Streaming e tv

Dove vedere Kickboxer – La vendetta del guerriero in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.