Chi è Khady Gueye, la fidanzata di Irama in gara al Festival di Sanremo 2024? Il cantante, secondo diversi rumors, potrebbe avere una nuova fidanzata. Dopo essere stato fidanzato con Giulia De Lellis e con la modella Victoria Stella Doritou, Irama avrebbe ritrovato l’amore. Anche questa volta la fidanzata è un volto popolare, dato che è stata una delle protagoniste di una delle ultime edizioni di Ex On The Beach Italia. Il suo nome è Khady Gueye una ragazza che si è definita: impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa

Nata a Milano da genitori senegalesi, Khady Gueye è una modella e fotomodella e proprio a Ex On The Beach ha ritrovato il suo ex fidanzato, Dario. La Gueye in passato ha pubblicato alcune storie che la ritraggono su uno yacht che sembrerebbe essere lo stesso su cui si trovava anche Irama. Una coincidenza? I fan non credono proprio avendo notato anche alcuni dettagli fra cui alcune borse uguali.

La notizia di Irama di nuovo innamorato si è estesa a macchia d’olio e la reazione della sua ex, la modella Victoria Stella Doritou è stata piuttosto bislacca. Ha pubblicato su Instagram un suo selfie con delle corna in testa. Che abbia voluto rivelare in questo modo il motivo della fine della relazione con il cantante? Chissà se grazie a Sanremo 2024 riusciremo a sapere di più sulla presunta fidanzata di Irama.