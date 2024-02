Kelly Preston, chi era la moglie di John Travolta morta a 57 anni

Chi era Kelly Preston, la moglie di John Travolta (ospite oggi al Festival di Sanremo 2024) morta all’età di 57 anni? Nel 2020 l’attore ha perso sua moglie, Kelly Preston, 57 anni, a causa di una lunga malattia. La donna era malata da tempo e lottava ormai da anni contro un tumore al seno.

A dare la triste notizia è stato proprio l’attore via Instagram. “Con una pesantezza del cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni contro il cancro al seno. Ha combattuto con coraggio questa lotta, con l’amore e il sostegno di così tante persone. La mia famiglia ed io saremo sempre grati ai dottori ed infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come tutti gli amici e le persone care che sono state al suo fianco. Mi prenderò del tempo per essere presente per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non sarò molto presente”.

Kelly si è spenta durante la mattina del 12 luglio 2020. L’ultima apparizione pubblica era stata nel 2018 al Festival di Cannes, insieme ai figli Ella e Benjamin (nati dal matrimonio con John Travolta) sul red carpet del film girato insieme, Gotti. La coppia aveva avuto anche un altro figlio, Jett, malato di autismo, morto nel 2009 per cause non ancora chiarite. La storia d’amore tra Kelly e John Travolta è durata 28 anni: prima d’incontrarsi, Kelly Preston (il cui vero nome era Kelly Kamalelehua Smith) aveva avuto una relazione con George Clooney. Le nozze sono arrivate nel 1991, quando Kelly era già incinta di Jett.

Chi era

Ma chi era Kelly Preston, la moglie di John Travolta? Kelly Kamalelehua Smith, meglio nota come Kelly Preston, coniugata Travolta (Honolulu, 13 ottobre 1962 – Clearwater, 12 luglio 2020), è stata un’attrice e modella statunitense.

Suo padre, lavoratore presso un centro agricolo, morì quando Kelly aveva 3 anni e sua madre, Linda, amministratrice in un centro per persone con problemi mentali, si risposò con Peter Palzis, che adottò Kelly. Iniziò in gioventù a muovere i primi passi nel mondo della moda. A 16 anni venne notata da un fotografo di moda che la aiutò a ottenere piccoli lavori da attrice in pubblicità e altri ruoli. Nel 2001 la Preston partecipò all’edizione speciale di Fear Factor. Giunta in finale, perse di fronte al rapper Coolio. Ricevette 25.000 dollari che donò in beneficenza.

Sia la Preston che il marito John Travolta (ospite stasera a Sanremo 2024) erano adepti della chiesa di Scientology. Entrambi recitarono nel film Battaglia per la Terra (2000), basato su una novella del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard. Il suo ruolo non è principale: interpretò una donna della setta degli Psychlo.