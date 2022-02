Chi è Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi

Chi è Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi che dall’1 al 5 febbraio ha condotto dalla Costa Toscana un piccolo intermezzo del Festival di Sanremo 2022? Nata nel 1994, Karen, pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi, è una famosa youtuber e influencer. Nata a Verona, si appassiona fin da giovanissima al mondo delle arti visive e dei videomaker. Nel 2009 apre il suo canale YouTube; tuttavia, inizialmente, fa fatica a ingranare. La svolta arriva nel 2016, quando si trasferisce a Roma; ottiene i primi risultati e un discreto successo in seguito ad alcune recensioni sulle sigarette elettroniche. Nel 2017 è invitata in qualità di giudice al reality “Svapo Battle”: una gara tra liquidi per sigarette elettroniche. In seguito al successo crescono anche i suoi canali sociali. Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi, fra l’altro, hanno fatto parte per un periodo della Newtopia; l’agenzia fondata da Fedez e J-Ax. La coppia ne è uscita in seguito all’improvvisa interruzione dei rapporti fra il marito di Chiara Ferragni e Fabio Rovazzi.

La storia d’amore

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi stanno insieme dal 2019. Pare che i due si siano conosciuti proprio tramite social, quando entrambi erano fidanzati. “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati – ha detto Rovazzi -. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso”. Chissà se stasera al Festival di Sanremo 2022 Fabio non decida di mandarle un saluto.