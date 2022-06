Kalipè: anticipazioni e ospiti stasera, 29 giugno 2022, su Rai 2 con Massimiliano Ossini

Torna questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, su Rai 2 Kalipè, il programma di divulgazione condotto da Massimiliano Ossini. Un nuovo modo di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. Di seguito le anticipazioni di stasera, 29 giugno 2022, dalle 21.20 su Rai 2.

Anticipazioni e ospiti

Dalle Hawaii alle Maldive fino alla Spagna. Senza dimenticare le bellezze incredibili e inaspettate della nostra Italia. Sempre con lo stesso obiettivo: mostrare l’unico grande spettacolo che offre la Natura. Sono queste solo alcune delle mete che il viaggio “a passo lento e corto” di Massimiliano Ossini farà scoprire nella puntata di stasera. In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, il conduttore mostrerà come sia importante porre l’attenzione sulla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, e quanto sia fondamentale adeguare il nostro pensiero e i nostri comportamenti alle nuove emergenze ambientali per la tutela ed il benessere del nostro pianeta. Lo sguardo, però, com’è nello spirito di Kalipè, sarà sempre propositivo: Ossini mostrerà dunque come sia possibile costruire un mondo migliore, tema attorno a cui ruota l’intera puntata. Di questo si parlerà anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a mila e 462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco. Anche in questa puntata ospiti d’eccezione, a cominciare da Alessandro Gassmann, attore, autore e soprattutto simbolo del mondo green con le sue battaglie. A regalare brividi di musica sarà, però, anche la cantautrice Erica Mou che, con il suo ultimo album “Nature”, ha mostrato come pure la musica possa essere “kalipè”. Ad alternarsi sulla SkyWay, anche scienziati e tecnici con cui ragionare su come poter costruire il mondo di domani. Non mancheranno, ancora, le incredibili imprese condotte in prima persona da Ossini, a cominciare dal reportage imperdibile della sua scalata del Monte Cervino. Una nuova puntata, dunque, ricca di emozioni con l’unico obiettivo di indicare la giusta via per costruire un “mondo migliore”.

Il programma

Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli oceani alle montagne alle città). Servizi e reportage originali, dalla penisola e da vari luoghi della Terra, si alterneranno alle interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo, proponendo una nuova modalità divulgativa, fatta di intrattenimento, ricerca e cittadinanza attiva, che guarda all’ambiente, ma anche alla tecnologia, all’agricoltura, alla solidarietà e al sociale. Avvalendosi anche della collaborazione dei più importati centri di ricerca italiani, Kalipé racconterà il presente e il futuro del Pianeta attraverso un linguaggio scientifico ma popolare, positivo e mai catastrofico, per far riflettere sulla necessità di cambiare passo, adeguando il proprio pensiero e i propri comportamenti alle nuove emergenze ambientali. Ogni puntata si svilupperà attorno ad un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che l’ospite musicale interpreterà nell’incantevole scenario del Monte Bianco, facendosi a sua volta portatore di bellezza e amore per la natura.

Streaming e tv

Dove vedere Kalipè in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 2 questa sera – mercoledì 29 giugno 2022 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi lo vuole seguire in diretta streaming può farlo collegandosi a RaiPlay.