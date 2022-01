Kalipè – A passo d’uomo: anticipazioni e ospiti stasera, 19 gennaio 2022, su Rai 2 con Massimiliano Ossini

Torna questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai 2 Kalipè – A passo d’uomo, il nuovo programma di divulgazione condotto da Massimiliano Ossini. Un nuovo modo di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. In tutto sono previste cinque puntate. Di seguito le anticipazioni di stasera, 19 gennaio 2022, dalle 21.20 su Rai 2.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di Kalipè – A passo d’uomo del 19 gennaio 2022 si intitolerà L’isola che non c’è, come il brano portato al successo da Edoardo Bennato e ispirato alla favola di Peter Pan ma che, in quest’occasione, sarà cantato da Simona Molinari. La cantautrice aquilana racconterà dell’importanza del silenzio e dell’ascoltare chi ci sta vicino e anche l’ambiente intorno a noi.

Si ritornerà alle Hawaii, nella foresta pluviale di Maui, la quale sta sperimentando una pericolosa perdita di biodiversità. L’isola, infatti, era stata a lungo un paradiso terrestre, perfettamente equidistante dal continente americano e dal continente asiatico, ma in soli 100 anni, a causa dell’Uomo e dell’importazione di specie estranee, si sono estinte gran parte delle specie autoctone.

Si volerà in Islanda e, precisamente, sull’isola di Surtsey, emersa nel 1963 a seguito dell’esplosione di un vulcano sottomarino e subito protetta dal governo locale per comprendere l’evoluzione delle piante giunte in questo angolo sperduto dell’Oceano Atlantico attraverso gli uccelli o i tronchi marini. L’ingresso è riservato unicamente ai ricercatori scientifici e la troupe di Kalipè vi ha potuto avere accesso grazie ad un permesso speciale.

A Kalipè si tornerà, infine, alle Maldive, per spiegare in che modo questo arcipelago di 1200 isole e 22 atolli si sia formato e come negli anni l’Uomo ha modificato profondamente l’ecosistema. In particolare, col gruppo di ricercatori dell’Università Bicocca di Milano si vedrà in che modo difendere questo insieme di isole dall’innalzamento del livello del mare e come gli studi su questo luogo affascinante potranno rivelarsi utili anche per difendere le coste italiane. L’appuntamento con Kalipè – A passo d’uomo è per questa sera, ore 21:20, su Rai 2.

Il programma

Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli oceani alle montagne alle città). Servizi e reportage originali, dalla penisola e da vari luoghi della Terra, si alterneranno alle interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo, proponendo una nuova modalità divulgativa, fatta di intrattenimento, ricerca e cittadinanza attiva, che guarda all’ambiente, ma anche alla tecnologia, all’agricoltura, alla solidarietà e al sociale. Avvalendosi anche della collaborazione dei più importati centri di ricerca italiani, Kalipé racconterà il presente e il futuro del Pianeta attraverso un linguaggio scientifico ma popolare, positivo e mai catastrofico, per far riflettere sulla necessità di cambiare passo, adeguando il proprio pensiero e i propri comportamenti alle nuove emergenze ambientali. Ogni puntata si svilupperà attorno ad un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che l’ospite musicale interpreterà nell’incantevole scenario del Monte Bianco, facendosi a sua volta portatore di bellezza e amore per la natura.

Kalipè – A passo d’uomo: quante puntate

Quante puntate sono previste per Kalipè – A passo d’uomo? In tutto la serie di documentari con Massimiliano Ossini è composta da cinque episodi. Appuntamento ogni mercoledì dalle 21.20 su Rai 2 a partire dal 29 dicembre 2021. Ecco la programmazione completa (attenzione, potrebbe cambiare):

Prima puntata: 29 dicembre 2021 ore 21.20 TRASMESSA

Seconda puntata: 5 gennaio 2021 ore 21.20 TRASMESSA

Terza puntata: 12 gennaio 2021 ore 21.20 TRASMESSA

Quarta puntata: 19 gennaio 2021 ore 21.20 OGGI

Quinta puntata: 26 gennaio 2021 ore 21.20

Streaming e tv

Dove vedere Kalipè – A passo d’uomo in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 2 questa sera – mercoledì 19 gennaio 2022 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi lo vuole seguire in diretta streaming può farlo collegandosi a RaiPlay.