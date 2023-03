Chi è Justine Mattera, ex moglie di Paolo Limiti ospite a Domenica In. Carriera, età, vita privata, marito, figli

Justine Mattera è l’ex moglie di Paolo Limiti, il grande conduttore che verrà ricordato nel corso della puntata di oggi di Domenica In, 26 marzo, su Rai 1. La showgirl, molto amata dal pubblico, è nata il 7 maggio 1971. Ha origini italiane, anche se è nata a New York. I suoi genitori, infatti, erano nati nel nostro Paese. Come detto, è stata sposata con Paolo Limiti. I due sono diventati marito e moglie nel 2000 per poi lasciarsi nel 2002. Un matrimonio quindi piuttosto breve.

“Mi ha lasciato un mestiere, una professione – ha spiegato Justine Mattera durante una puntata di Dedicato – Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. Quando ti toglieva lo sguardo, c’era il gelo. Io volevo stare in quel sole lì. Ogni giorno imparavo qualcosa”. Dopo la separazione con Paolo Limiti, ha trovato l’amore con l’imprenditore Fabrizio Cassata, con il quale Justine si è sposata nel 2009, dopo sette anni di fidanzamento. Cassata è un manager presso la Bauer, azienda che si occupa di salute e benessere, è appassionato di tatuaggi ed è un grande sportivo.

Con Cassata Justine Mattera ha fatto due figli, Vivienne Rose e Vincent: “Sono molto ansiosa con i miei figli da quando vivo in Italia… mi avete contagiata!”. “La svolta è avvenuta con il secondo figlio. Quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato a Roma e siamo tornati a Milano”, ha aggiunto.

Chi è

Justine Mattera ha svolto diversi lavori come la bagnina, cameriera per poi passare al mondo della moda e sfilare per alcuni brand, si è data al ballo, alla scrittura ed è stata una protagonista del giornale Playboy. Il suo primo singolo è Want me love me. Dal 1999 divenne una conduttrice televisiva in Come Thelma e Louise, poi attrice nel film Se lo fai sono guai. Ha intrapreso anche il percorso teatrale e nel 2006 ha partecipato al reality show La fattoria. Nel 2013 è diventata uno dei volti femminili più popolari di Comedy Central insieme a Melita Toniolo e Margherita Zanatta. Nel 2018, è comparsa anche in un episodio della serie tv I bastardi di Pizzofalcone.