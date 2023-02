Jupiter – Il destino dell’universo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Jupiter – Il destino dell’universo è il film in onda questa sera, martedì 14 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15. Protagonisti sono Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton. Si tratta di un film di fantascienza del 2015 scritto e diretto da Lana e Andy Wachowski. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Jupiter – Il destino dell’universo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film segue le vicende di Jupiter Jones (Mila Kunis), un’immigrata russa che lavora a Chicago come donna delle pulizia assieme alla madre e alla zia. Nonostante i suoi grandi sogni nel cassetto, Jupiter deve fare i conti ogni giorno con una difficile e amara realtà. Tutto cambia quando la ragazza viene salvata da un attentato alieno da parte di Caine Wise (Channing Tatum), un guerriero geneticamente modificato proveniente dallo spazio. Il soldato a quel punto le rivela il suo vero destino: Jupiter è infatti la reincarnazione di Seraphi, la matriarca della Casata di Abrasax, una delle più potenti dinastie extraterrestri e creatrice della razza umana sul pianeta Terra. A vedere Jupiter come una minaccia da eliminare è uno dei tre figli della defunta sovrana, Balem (Eddie Redmayne), in lotta con gli altri fratelli Kalique (Tuppence Middleton) e Titus (Douglas Booth) per ottenere il trono…

Jupiter – Il destino dell’universo: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Jupiter? Protagonisti sono Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mila Kunis: Jupiter Jones

Channing Tatum: Caine

Sean Bean: Stinger

Eddie Redmayne: Balem Abrasax

Douglas Booth: Titus Abrasax

Jo Osmond: Droid

Tuppence Middleton: Kalique Abrasax

Terry Gilliam: Ministro

James D’Arcy: Max Jones

Bae Doona: Razo

Tim Pigott-Smith: Malidictes

Vanessa Kirby: Katharine Dunlevy

Jeremy Swift: Vasilliy Bolodnikov

Ramon Tikaram: Phylo Percadium

Maria Doyle Kennedy: Aleksa

Streaming e tv

Dove vedere Jupiter – Il destino dell’universo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.