Jumanji – The Next Level: trama, trailer e cast del film su Sky Cinema 1

Jumanji – The Next Level: trama, trailer e cast del film

Questa sera, lunedì 31 agosto 2020, in prima serata su Sky Cinema 1 va in onda Jumanji – The Next Level, film del 2019 diretto da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. La pellicola è il secondo sequel del film del 1995 Jumanji (basato sul racconto di Chris Van Allsburg), dopo Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2019, tre anni dopo la loro avventura nel gioco Jumanji, Spencer Gilpin, Anthony Johnson, Martha Kaply e Bethany Walker conducono vite migliori. Dopo essersi separati per seguire la propria strada, il gruppo decide di organizzare un brunch di riunione a Brantford, sebbene Spencer sia preoccupato per l’incontro in quanto egli ha messo in attesa la sua storia d’amore con Martha. Durante la sua prima notte a Brantford, incomincia a considerare il tempo passato all’interno di Jumanji come ciò che gli ha dato un reale scopo e riflette sul voler tornare dentro al gioco. Il giorno seguente, i suoi amici si preoccupano della sua assenza e visitano la sua casa incontrando il nonno di Spencer, Eddie, che si sta riprendendo dall’operazione chirurgica all’anca e l’ex amico di Eddie, Milo Walker, che gli sta facendo visita per un motivo sconosciuto. Nessuno ha idea di dove sia finito Spencer. Dopo aver setacciato la casa il gruppo scopre che Spencer ha deliberatamente tenuto e riparato i pezzi rotti della cartuccia Jumanji. Sospettando che sia rientrato nel gioco, i suoi amici decidono di seguirlo. Tuttavia, la cartuccia non funziona correttamente, risucchiando Anthony e Martha, insieme con Eddie e Milo, costringendo Bethany a contattare il giocatore di Jumanji Alex Vreeke, loro vecchio amico, per chiedere aiuto… Di seguito il trailer del film:

Jumanji – The Next Level: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jumanji – The Next Level, ma qual è il cast completo del film in onda su Sky Cinema 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: dott. Smolder Bravestone

Jack Black: prof. Sheldon “Shelly” Oberon

Kevin Hart: Franklin “Topo” Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson “Idrovolante” McDonough

Rhys Darby: Nigel

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Ser’Darius Blain: Anthony “Fridge” Johnson

Morgan Turner: Martha Kaply

Colin Hanks: Alex Vreeke (adulto)

Danny DeVito: Eddie Gilpin

Danny Glover: Milo Walker

Awkwafina: Ming Fleetfoot

Rory McCann: Jurgen il bruto

Marin Hinkle: Madre di Spencer

Bebe Neuwirth: Nora Shepherd

