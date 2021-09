Questa sera, domenica 5 settembre 2021, su Rai 3 va in onda in prima serata il film Juliet, Naked – Tutta un’altra musica. Si tratta di una commedia del 2018 diretta da Jesse Peretz con Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd, Jimmy O. Yang, Lily Newmark e Azhy Robertson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Annie vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan, fan ossessivo dell’ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe. L’uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima porterà a un incontro con il rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti.

Juliet Naked – Tutta un’altra Musica: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Rose Byrne

Ethan Hawke

Chris O’Dowd

Jimmy O. Yang

Lily Newmark

Azhy Robertson

Streaming e tv

Dove vedere Juliet Naked – Tutta un’altra Musica in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.