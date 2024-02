Chi è Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr. Rain, cantante in gara a Sanremo 2024

Chi è la fidanzata di Mr. Rain, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024, con il brano Due altalene? Mr Rain ha ottenuto grande successo lo scorso anno con Supereroi, e torna ora in gara dopo un anno. Ma chi è la sua fidanzata? Ve lo diciamo subito: si chiama Juliana Ghidini. Il 2023 è stato l’anno della consacrazione del cantante che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico italiano emozionando con la splendida canzone “Supereroi”.

E un grande aiuto lo ha dato proprio Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr. Rain: “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa. Non finirò mai di ringraziarla”.

“Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”, ha confessato il rapper. I due sono una coppia dal 2017, ma soltanto negli ultimi anni sono usciti allo scoperto visto che Juliana ha sempre preferito mantenere un basso profilo. Non ama infatti apparire. Mora e bella da togliere il fiato, la ragazza è una grande amante dei cani. Infatti ne ha due: Sushi e Tokyo!

Mr Rain, che oggi si gode un momento di grande felicità anche grazie alla fidanzata, è reduce da un periodo molto buio che ha condizionato la sua vita per quasi due anni. A cavallo tra il 2019 e il 2020 Mattia si trova al centro di una profonda tormenta interiore, schiacciato dal peso dell’ansia e di quelle parole non dette ormai sedimentate sul fondo del cuore: “Sono arrivato al punto di odiarmi. Non è stata una cosa soltanto, avevo problemi sia personali sia con con amici, parenti: cose non dette, problemi sul lavoro, un’ansia pazzesca, e non riuscivo più a scrivere. Mi ha spiazzato perché io sono sempre riuscito a spiegare quello che avevo dentro e lì non ce la facevo, questa cosa mi ha distrutto. Quindi ho iniziato un percorso per migliorarmi, per ricostruirmi e credo che non lo finirò mai”.

Ma chi è Juliana Ghidini? Lontana dall’ambito musicale e dallo show biz, mora, occhi scuri, bellissima, di lei conosciamo poco, preferisce mantenere riserbo sul suo amore con il rapper. Di lei Mr Rain ha ulteriormente detto: “È molto complesso anche stare vicino a una persona che ha passato la mia situazione perché non sai mai come comportarti. Non sai mai cosa dire, cosa è giusto dire, e quindi ci vuole tanta pazienza.”

E ancora parlando della sua fidanzata Juliana, Mr. Rain ha detto: “Mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. Sto cercando semplicemente di raccontarmi alle persone che amo, di essere finalmente me stesso”. In passato si era parlato di un presunto flirt di Mr Rain con Elisabetta Gregoraci: “Mi sono trovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa al “Battiti Live”, è una mia fan e conosce a memoria tutte le mie canzoni. Mi piace molto ma non c’è stato nulla. Io sono fidanzato e per lei (la fidanzata Juliana ndr) è stata una settimana piuttosto dura”.