Jovanotti a Sanremo 2024? Cosa dice Fiorello

Sanremo è lontanissimo, eppure impazza il toto nomi. In questi giorni dovrebbero essere iniziate le prime chiamate del conduttore per la partecipazione al Festival della musica italiana e su web circola già la lista con i possibili cantanti in gara (e gli ospiti). Ad avvalorare il rumor sulla presenza di Jovanotti c’è anche Fiorello.

Fiorello ha annunciato senza troppi giri di parole: “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo!”.

Tutto era nato da alcune voci di corridoio che volevano il cantante di “Baciami Ancora” nel cast dei concorrenti, ma Fiorello ha voluto dire la sua, dando una spiegazione piuttosto fantasiosa e ironica della scelta del direttore artistico: “Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato: ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”.

Nulla di certo, ovviamente, il direttore artistico non si è ancora espresso, ma intanto Fiorello ha già annunciato che salirà sul palco, l’ultima sera.

Fiorello ha rivelato nella sua diretta Instgram di Aspettando Viva Rai2, che sarà ospite a Sanremo e si è accordato con Amadeus per rendere omaggio a Toto Cutugno: “Lo dico perché non ci ascolta nessuno, anche se non è ancora ufficiale”.