Chi è Jovana Djordjevic, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Jovana Djordjevic, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show riparte su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Per i naufraghi in Honduras si prospetta un’edizione ricca a partire dalla scelta della produzione, che ha diviso il gruppo in due fazioni: da un lato ci sono i naufraghi che giocano in coppia, dall’altro chi gioca da solo. Ma cosa sappiamo su Jovana Djordjevic? Scopriamolo.

Chi è Jovana Djordjevic: età, programma, Instagram

Jovana Djordjevic è una giovane modella serba, ha 30 anni e partecipa all’Isola dei Famosi 2022 nel team dei singoli. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in Serbia. La sua è una famiglia molto numerosa. Ha vinto il suo primo concorso di bellezza a 18 anni, ma in Italia è nota soprattutto perché ha sposato il calciatore Chievo Filip Djordjevic. Dal loro matrimonio sono nati due bambini, Noel e Leon. Classe 1991, la modella si definisce selvaggia, una guerriera, ma al tempo stesso anche molto timida. Ha un carattere forte e non si lascia mettere i piedi in testa, per cui darà del filo da torcere ai suoi avversari. Ha spiegato di non sopportare le persone false, ipocrite e pigre. Essendo inserita nel mondo del fashion system, Jovana Djordjevic è presente anche sui social. Su Instagram, ad esempio, è seguita da circa 365mila fan.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.