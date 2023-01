Jojo Rabbit: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Jojo Rabbit, film del 2019 scritto e diretto da Taika Waititi. Liberamente tratto dal romanzo del 2004 Il cielo in gabbia (Caging Skies) di Christine Leunens, già pubblicato col titolo Come semi d’autunno, il film è una commedia sul nazismo con protagonisti Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Germania nazista del 1945, Johannes Betzler, detto Jojo, è un ragazzino di 10 anni che vive solo con la madre Rosie: il padre si trova all’estero per organizzare operazioni di ribellione e la sorella Inge è morta di recente per influenza. Trascorre le proprie giornate in compagnia del suo amico immaginario, una versione buffonesca di Adolf Hitler, frutto della sua cieca ammirazione per il regime in cui è nato e cresciuto. Jojo e il suo migliore amico Yorki si uniscono alla Gioventù hitleriana, guidata dal capitano Klenzendorf e da Fräulein Rahm, nella quale istruiscono i giovani ai pensieri nazisti e le tecniche di guerra.

Quando altri membri ordinano a Jojo di uccidere un coniglio, lui si rifiuta e prova a liberarlo, venendo poi umiliato e preso in giro con il nomignolo “Jojo Coniglio”. Dopo una breve conversazione col suo amico immaginario, torna e lancia una Stielhandgranate 24 senza permesso per dimostrarsi coraggioso, facendola rimbalzare contro un albero ed esplodere sul suo piede e procurandosi diverse ferite sul viso e sulla gamba. Quando il ragazzino si riprende, la madre lo riporta da Klenzendorf, chiedendogli severamente di farlo sentire incluso. Al bambino vengono assegnati compiti minori come fare propaganda e raccogliere cascami per la guerra.

Un giorno, a casa da solo, scopre la presenza di Elsa Korr, una giovane ebrea e vecchia compagna di classe di sua sorella, che si nasconde nella sua stessa abitazione. Jojo la minaccia di consegnarla alla Gestapo, ma Elsa gli rammenta che la madre verrebbe uccisa per averla nascosta e che, se avesse provato a dire alla madre di essere a conoscenza della sua presenza, lo avrebbe ucciso. Jojo decide di tacere alla condizione che lei gli riveli i “segreti ebrei”, così da scrivere un libro per Klenzendorf. La ragazza si diverte a inventare storie riguardanti “poteri ebrei” per nulla vicine alla realtà, come la lettura del pensiero, a cui il ragazzo crede. Arrabbiato con la madre per aver nascosto a casa una ragazza ebrea, ma senza poterle rivelare di esserne a conoscenza, la accusa di essere poco patriottica e si lamenta dell’assenza paterna, ma lei riesce a calmarlo truccandosi giocosamente da uomo.

Jojo Rabbit: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jojo Rabbit, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roman Griffin Davis: Johannes “Jojo” Betzler

Thomasin McKenzie: Elsa Korr

Scarlett Johansson: Rosie Betzler

Taika Waititi: Adolf Hitler

Sam Rockwell: Capitano Klenzendorf

Rebel Wilson: Fräulein Rahm

Alfie Allen: Freddy Finkel

Stephen Merchant: Herman Deertz

Archie Yates: Yorki

Luke Brandon Field: Christoph

Streaming e tv

Dove vedere Jojo Rabbit in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.